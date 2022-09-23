الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، لكنها تحذّر من التدخل في العملية العسكرية الخاصة.

وقال ريابكوف خلال ندوة في موسكو اليوم الجمعة: "لقد لاحظنا رد فعل واشنطن المتشنج على تعليمات (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بنقل قوات الردع الروسية إلى النظام الخاص للمناوبة القتالية. نوضح أننا لا نهدد أحدا بالأسلحة النووية، ومعايير استخدامها منصوص عليها في العقيدة العسكرية كما تحددها وثيقة "أسس سياسة روسيا في مجال الردع النووي" من 2 يونيو 2020".

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وأضاف: "وفي الوقت نفسه، نحذر من مخاطر التدخل الغربي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ونحث الإدارة الأمريكية على تجنب وضع قد يؤدي إلى صدام عسكري مباشر مع روسيا".

وأشار ريابكوف إلى أن واشنطن دمرت بالفعل النظام التقليدي للحد من الأسلحة وأنها تتعمد خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، مما يشكل تهديدا للأمن الروسي، كما أنها تقوم بتحديث "مزعزع لاستقرار" ترسانتها النووية.

وشدد ريابكوف على أن "المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، التي قد تتحول إلى صدام عسكري مباشر، ليست في مصلحتنا. نأمل أن تدرك إدارة بايدن أيضا خطر التصعيد الخارج عن السيطرة للصراع في أوكرانيا".

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ووصف ريابكوف العلاقات الروسية الأمريكية في بأنه في حالة "يرثى لها للغاية"، وأنها عند مستوى "قريب من الصفر يمكن مقارنته بأسوأ لحظات الحرب الباردة".

وأكد أن روسيا سترد بشكل ملائم، بما في ذلك بشكل غير متكافئ، على نهج واشنطن الهادف لممارسة أقصى قدر من الضغط على موسكو.

المصدر: "نوفوستي"