قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، واشنطن غير قادرة من حيث المبدأ، على الاتفاق وهي تدفع نظام كييف مباشرة إلى نقل العمليات العسكرية إلى أراضي روسيا واستخدام الابتزاز النووي

وأضاف ريابكوف ، في مؤتمر مخصص للذكرى الستين لأزمة الكاريبي وتم بث كلمته بواسطة الفيديو: "أمريكا غير قادرة على الاتفاق من حيث المبدأ، وهي تقوم مع لندن وعدد من عواصم الناتو الأخرى، بدفع سلطات كييف مباشرة إلى نقل العمليات العسكرية إلى أراضينا، والقتال حتى آخر أوكراني من أجل إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، وكذلك ممارسة الابتزاز النووي" .

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المصدر: نوفوستي