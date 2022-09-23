المحقق الخاص يطلب من فريق ترامب دعم مزاعم أن الـFBI زرع أدلة في منزله

طلب المحقق الخاص الذي يراجع الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، من محامي الأخير دعم الإدعاء بأنه تم تزرع أدلة خلال عملية التفتيش.

وقال المحقق الخاص القاضي ريموند ديري، إن محاميي ترامب سيحتاجون إلى تقديم إقرار يفصل "قائمة بأية عناصر محددة منصوص عليها في قائمة جرد الممتلكات التفصيلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي والتي يؤكد المدعي أنها لم تكن كذلك موجودة عندما تم الاستيلاء عليها من المنزل".

كما طلبت من المحامين إدراج "وصف للمحتويات أو الموقع داخل المبنى حيث تم العثور على العنصر غير صحيح"، بالإضافة إلى تفكيك أي ممتلكات يقولون إنها أخذت أثناء البحث ولكنها غير مدرجة في اللائحة ضمن مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكان ترامب اتهم الـFBI، بـ"زرع" أدلة في مكان إقامته في منتجع مار إيه لاغو، خلال المداهمة التي قاموا بها.

وكتب في منشور: "الـFBI لم تسمح لأي شخص، بمن فيهم المحامون، بالتواجد في أي مكان بالقرب من الأماكن التي تم تفتيشها أثناء المداهمة.. طلب من الجميع مغادرة المبنى، وأرادوا أن يكونوا بمفردهم، دون أي شهود ليروا ما يفعلونه، أو يأخذونه، أو يزرعونه".

ولم يقدم ترامب ولا محاموه أي دليل لدعم مثل هذه الادعاءات.

المصدر: The Hill