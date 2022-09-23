تركيا تبيع "بيرقدار" للإمارات وتدرس طلبا سعوديا

سلمت شركة التكنولوجيا الدفاعية التركية "بايكار"، الإمارات العربية المتحدة 20 طائرة مسيرة مسلحة من نوع "بيرقدار" في وقت سابق من الشهر الحالي، وتدرس طلبا لإنشاء مصنع لها بالسعودية.

وحسب مصدر مطلع على المحادثات فإن أبو ظبي والرياض تتفاوضان للحصول على طائرات مسيرة "بيرقدار تي.بي 2" من أنقرة، مبينا أنه "تقرر خلال المفاوضات مع الإمارات تسليم 20 طائرة مسيرة مسلحة سريعا، وتم نقلها في وقت سابق هذا الشهر".

وأكد مسؤول تركي كبير أن بلاده سلمت بعض الطائرات المسيرة للإمارات العربية المتحدة التي تطلب الحصول على المزيد.

وقال إن المملكة العربية السعودية ترغب أيضا في شراء طائرات مسيرة مسلحة وإنشاء مصنع لإنتاجها، مشيرا إلى أن شركة "بايكار" تدرس الطلب السعودي لإنشاء مصنع، "لكن القرار الاستراتيجي يعود للرئيس رجب طيب أردوغان وأن هناك قضايا أخرى، مثل الاستثمارات السعودية في تركيا لا تتحرك بأسرع ما يمكن".

وأفاد بأن "هناك طلبيات لطائرات مسيرة مسلحة من العديد من البلدان والمناطق. بعض الدول التي اشترتها تتقدم بطلبيات إضافية، وهي راضية جدا عن النتائج. لكن من الناحية الفنية لا يمكن تلبية كل الطلب".

المصدر: "زمان" "يورو نيوز"