بايدن يدعو شركات الطاقة الأمريكية مجددا لخفض أسعار البنزين

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات الطاقة الأمريكية مجددا لخفض أسعار البنزين بعد أن حققت أرباحا طائلة في ظل أزمة الوقود العالمية، على خلفية العقوبات ضد روسيا.

وقال بايدن في تغريدة على "تويتر" يوم الخميس: "انخفضت أسعار البنزين بمقدار 1.3 دولار هذا الصيف، هذه بشرى سارة للعائلات".

وأضاف: ومع ذلك، فإن شركات الطاقة تحقق أرباحا قياسية.. كما أن هوامش تجار التجزئة تزيد بنسبة 30٪ عن المعدل الطبيعي".

وأردف بالقول إن "الشركات بحاجة إلى تحفيض الأسعار حتى يتمكن المستهلكون من الادخار".

Gas prices fell by $1.30 this summer, that's good news for families.



But energy companies are making record profits and retailer margins are 30% above normal.



That’s money that should be in folks' pockets. Industry must pass savings on to consumers by lowering prices. Now. — President Biden (@POTUS) September 22, 2022

ويوم الثلاثاء، أعلن بايدن أن أسعار الغاز الأمريكية ستشهد انخفاضا في شهر سبتمبر لتصل إلى معدلات شهر مارس.

وفي شهر يونيو، ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون على مستوى البلاد 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، ولا تزال أسعار الغاز تتعرض لضغوط.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتقد بايدن بسبب الانخفاض الأخير في ‏أسعار الغاز الوطنية.‏

وأكد ترامب أن تقلص أسعار الغاز هو حيلة يستخدمها بايدن لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضاف أن بايدن يستخدم ذلك لإبقاء الأسعار منخفضة بقدر ما يستطيع قبل انتخابات التجديد النصفي مباشرة، لكن بعد انتهائها مباشرة سوف تتضاعف وترتفع أكثر مما كان يعتقده أي شخص على الإطلاق، حسب قوله.

المصدر: وكالات + "تويتر"