رئيسي: موقفنا من القضية النووية منطقي

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، أن موقف بلاده بشأن القضية النووية منطقي ويمكن الدفاع عنه، مشيرا إلى ضرورة إيجاد طرق مبتكرة لمنع إجراءات الحظر الأميركية الأحادية والظالمة.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصف رئيسي العلاقات بين البلدين بأنها ودية وطويلة الأمد، مشيرا إلى أن "علاقات إيران الاقتصادية والتجارية مع الكثير من دول العالم آخذة في التطور، ومع الأخذ في الاعتبار تاريخ التعاون الطويل بين إيران واليابان والعديد من مجالات التعاون بينهما، بما في ذلك تطوير ميناء تشابهار، وكذلك التعاون في قطاعي الصحة والبيئة".

ولفت رئيسي إلى أن "موقف الجمهورية الإسلامية بشأن القضية النووية منطقي ويمكن الدفاع عنه تماما"، مشددا على "أننا مستعدون للتوصل إلى اتفاق عادل، ونؤكد أنه بالنظر إلى التاريخ السلبي لأمريكا فمن الضروري الحصول على ضمانات لمنع تكرار تلك التجربة المريرة".

وأكد الرئيس الإيراني احترام "الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية"، معتبرا أن "الاتصالات والحوارات الإقليمية الإيرانية تتقدم".

المصدر: "إرنا"