تراس تدرس نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس

أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، أنها تدرس قرار نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت إن تراس أبلغت لابيد عن مراجعتها للموقع الحالي للسفارة البريطانية في إسرائيل، خلال لقاء بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك الأمريكية.

هذا وأكد متحدث باسم لابيد لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، هذا الأمر.

وكانت تراس قالت الشهر الماضي، قبل أن تصبح رئيسة للوزراء، إنها ستراجع قرار المملكة المتحدة بإبقاء سفارتها في تل أبيب إذا أصبحت رئيسة للحكومة.

وأضافت: "أفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل. لقد أجريت محادثات عديدة مع لابيد حول هذا الموضوع".

وأثار هذا الإعلان في أغسطس انتقادات من دبلوماسيين بريطانيين سابقين، كتب 10 منهم إلى صحيفة "التايمز" قائلين إن نقل السفارة يجب أن ينتظر إقامة دولة فلسطينية.

يذكر أنه في عام 2018، نقلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سفارتها إلى القدس، كما قامت بهذه الخطوة كل من هندوراس وغواتيمالا وكوسوفو.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"