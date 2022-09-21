بيلاروسيا تعيد تقييم علاقاتها العسكرية مع دول الجوار

أكد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع البيلاروسية أن مينسك قررت تصحيح مجال التعاون العسكري مع الدول المجاورة مع مراعاة الظروف العسكرية والسياسية الحالية.

جاء ذلك على ضوء اجتماع عقد بقيادة مساعد وزير الدفاع البيلاروسي في قضايا التعاون العسكري الدولي العقيد فاليري ريفينكو حول تنفيذ التعليمات السياسية لبيلاروسيا من قبل العسكريين.

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وأوضح ريفينكو أن القيادتين السياسية والعسكرية توصلتا خلال الاجتماع إلى تقييم جوهري لمدى التزام بعض الدول بالاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التسلح وتحديد العلاقات مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الناتو وبعض المنظمات الدولية.

المصدر: نوفوستي