تركيا: الاستفتاءات المقبلة تعيق جهود التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن الاستفتاءات المقبلة في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، "ستعيق جهود" التسوية الدبلوماسية للوضع في أوكرانيا.

ووفقا لبيان الخارجية: "نشعر بالقلق إزاء محاولات تنظيم استفتاءات أحادية الجانب في أجزاء من أوكرانيا تحت السيطرة الروسية، ولن يعترف المجتمع الدولي بهذا الأمر الواقع غير المشروع، بل على العكس من ذلك، ستعيق هذه الاستفتاءات جهود إحياء العملية الدبلوماسية وتؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في الأوضاع".

وكررت الخارجية التركية، "دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها، وهو ما أكدته أنقرة منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014." وأضافت الوزارة، "نؤكد من جديد استعدادنا لتقديم أي مساهمة ضرورية للتوصل إلى تسوية سلمية تفاوضية للأزمة الجارية".

المصدر: تاس