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إعلام العبري: الجيش الإسرائيلي أحبط "عشرات" الهجمات السيبرانية الإيرانية على مواقع مدنية

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إعلام العبري: الجيش الإسرائيلي أحبط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي بأن "الجيش أحبط عشرات الهجمات الإلكترونية الإيرانية خلال العام المنصرم".

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ونقلت قناة "I24" عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، قوله إن "الجيش أحبط عشرات الهجمات الإلكترونية الإيرانية - معظمها ضد البنية التحتية المدنية الإسرائيلية خلال العام المنصرم، وإنه وفقا لتقديرات السلطات الإسرائيلية، هناك أكثر من 20 وحدة إلكترونية إيرانية، منها 10 على الأقل تعمل ضد إسرائيل".

وأضاف الضابط للإعلام العبري: "في العام المنصرم، أحبط الجيش الإسرائيلي عشرات محاولات الهجوم السيبراني الإيراني".

وأردف: "في السنوات الأخيرة، اشتد الخلاف بين إسرائيل وأعدائها، وطور الجيش الإسرائيلي والدفاع السيبراني قدراته  للدفاع ضد العدو".

المصدر: "I24"

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