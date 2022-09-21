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إيران..مقتل مساعد شرطة وإصابة 4 آخرين في احتجاجات مدينة شيراز

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إيران..مقتل مساعد شرطة وإصابة 4 آخرين في احتجاجات مدينة شيراز
Globallookpress
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أعلن الأمن الإيراني عن مقتل مقتل مساعد شرطة وإصابة 4 آخرين في احتجاجات مدينة شيراز ليلة أمس الثلاثاء.



وقال قائد قوات الأمن الداخلي في شيراز، شيباني: "خلال تجمعات ليلة الثلاثاء في شيراز، عقب دعوة مناهضي الثورة للتظاهرات في المدينة، وقع (قتل) أحد مساعدي الشرطة إثر إصابة بليغة تعرض لها خلال الاشتباكات الحاصلة".

وأضاف: "أصيب 4 ضباط شرطة آخرين في شيراز، كما تم اعتقال نحو 15 شخصا من المتورطين في الاشتباكات".

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المصدر: RT

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