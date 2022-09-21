مسؤول إيراني يكشف عن رد رئيسي "الحازم" على جملة ماكرون حول حقوق المرأة في نيويورك

أفاد مسؤول إيراني بأن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رد بحزم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تكلم بجملة واحدة عن حقوق المرأة أثناء لقائهما في نيويورك.

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وفي تصريحات لوكالة "فارس"، بين المساعد السياسي في مكتب الرئاسة الإيرانية، محمد جمشيدي، أنه "أثناء اللقاء بين الرئيسين الايراني والفرنسي والذي طال 90 دقيقة بعد أن كان مقررا لـ45 دقيقة، تكلم ماكرون في جملة واحدة عن حقوق المرأة دون الاتيان على ذكر اسم ايران ما استوجب رد رئيسي".

وأوضح محمد جمشيدي قائلا: "إن رئيس الجمهورية (رئيسي) أكد في رده على قضيتين، أولهما هي أن تطور وتقدم المرأة في إيران كان مدهشا بعد انتصار الثورة الاسلامية، واذا كنتم تريدون الوقوف على هذه الحقائق فعليكم زيارة إيران"، أما القضية الثانية فهي أن قضايا إيران متعلقة بالايرانيين، وإذا أراد الاتحاد الأوروبي إصدار بيان حول المرأة فعليه إصدار بيان حول العنف الذي تمارسه الشرطة ضد النساء في أمريكا والغرب، وأن الحظر هو جريمة ضد البشرية ولا تفرق بين المرأة والرجل وعلى الغرب أن يجيب بشأن جريمته ضد الشعب الإيراني".

ووصل الرئيس الإيراني يوم الاثنين الماضي على رأس وفد رفيع المستوى إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عقد رئيسي عدة اجتماعات مع قادة الدول ورؤساء حكومات على هامش هذا الاجتماع الأممي.

المصدر: "فارس"