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بالفيديو..رجل يعتدي على شرطية أمريكية

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بالفيديو..رجل يعتدي على شرطية أمريكية
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نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة تعدي رجل على شرطية أمريكية أوقفته أثناء عملها في المرور بمدينة ويلوبي، في ولاية أوهايو.



وفي مقطع فيديو نشرته قناة "CBS News"، ظهرت  الشرطية وهي توجه للرجل أوامر بوضع يديه خلف ظهره، وعندما امتنع هددته بصعقه بالكهرباء، كما بدأت في التعامل معه بيديها، حيث دفعته نحو سيارته المتوقفة، إلا أنه فاجأها بالتعدي عليها وتبادل معها الاشتباك بالأيدي.

هذا وقام أحد المارة بمساعدة الشرطية، وطرح الرجل أرضا من الخلف، تبعه في ذلك الأمر عدد من سائقي السيارات الذين هاجموا الرجل وشلوا حركته تماما.

وسارعت الشرطية بطلب الوحدات من خلال جهازها اللاسلكي للقبض عليه، كما وجهت للرجل تهمة الاعتداء عليها ومقاومة الاعتقال أثناء قيامها بمهام عملها.

المصدر: "CBS News"

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