برلمانية ألمانية تصف داعمي تسليح كييف بـ "المجانين"

وصفت نائبة البرلمان الألماني من حزب "اليسار" سارة واغنكنخت، الأشخاص الذين يواصلون الإصرار على إمداد كييف بالسلاح بـ "المجانين"، مشيرة إلى أن مثل هؤلاء يعرضون البقية للخطر.

وكتبت واغنكنخت عبر "تويتر": "يجب على الحكومة الفيدرالية الخروج من دوامة التصعيد ودعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أولئك الذين ما زالوا يتشبثون بإمدادات الأسلحة ويعتقدون أن بإمكانهم دفع روسيا إلى خارج شبه جزيرة القرم هم مجانين ويعرضون بقاءنا للخطر".

وانتقد رؤساء الحزب يانين ويسلر ومارتن شيرديفان، يوم الأربعاء الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا وإجراء استفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

ودعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارات الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

المصدر: نوفوستي