إعلام إسرائيلي: تل أبيب وقعت عقدين بقيمة مليار دولار لتوريد طائرات بدون طيار

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صناعة الطيران الإسرائيلية باتت مستفيدا غير متوقع من الوضع في أوكرانيا، وذلك بعد أن اتضح أن الطائرات المسيرة تلعب دورا لا غنى عنه في النزاعات المسلحة.

وقالت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، إن الشركة الإسرائيلية لصناعات الطيران وقعت في الأيام الأخيرة عقدين لتوريد طائرات بدون طيار بإجمالي 1 مليار دولار (600 مليون و400 مليون)، دون أن تذكر طرفيها.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن شركة إسرائيلية للصناعات الدفاعية قامت دون موافقة الحكومة، بتزويد أوكرانيا بأنظمة للكشف عن الطائرات بدون طيار وتحييدها، من خلال وساطة بولندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعارض إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاعية هجومية ومتطورة بسبب "العلاقات الخاصة" مع روسيا الاتحادية، وتقتصر على إرسال خوذات وسترات واقية وأدوية إلى كييف.

المصدر: وكالات