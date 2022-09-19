روسيا وجزر القمر توقعان على بيان بشأن عدم نشر أسلحة في الفضاء

وقع المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ومندوب جزر القمر إسماعيل شانفي على بيان مشترك يوم الاثنين، بألا تكون روسيا وجزر القمر أول من ينشر الأسلحة في الفضاء.

وقال نيبينزيا: "هذه الإجراءات تبني الثقة في التعاون في الفضاء، نريد أن يكون سلميا".

تم التوقيع على البيان كجزء من المبادرة الروسية بشأن عدم كونها أول من ينشر أسلحة في الفضاء الخارجي، والتي انضمت إليها بالفعل أكثر من 30 دولة.

وفي وقت سابق، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى العودة إلى مناقشة بناءة بشأن معاهدة عدم البدء في نشر أسلحة في الفضاء.

واعتبر رئيس "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أنه من غير المرجح أن تختبر روسيا أسلحة جديدة في الفضاء، مشككا بنوايا الولايات المتحدة في التخلي عن اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.

المصدر: وكالات