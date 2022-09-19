 
مباشر

وزارة الدفاع التايوانية: رصد 9 طائرات و5 سفن تابعة للجيش الصيني في "منطقتنا المحيطة"

أخبار العالم

وزارة الدفاع التايوانية: رصد 9 طائرات و5 سفن تابعة للجيش الصيني في
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttyb

أعلنت وزارة الدفاع التايوانة عن رصد 9 طائرات و5 سفن تابعة للجيش الصيني، في "منطقتها المجيطة"، اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد
تايوان تهاجم روسيا والصين
تايوان تهاجم روسيا والصين

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن "القوات المسلحة راقبت الموقف واستجابت لهذه الأنشطة بطائرات في دورية جوية قتالية، وسفن بحرية، وأنظمة الصواريخ الأرضية".

وقالت إن "4 من الطائرات المكتشفة ("SU-30" /اثنتان- و"JH-7" و"J-16") قد حلقت على الجزء الشرقي من الخط المتوسط ​​لمضيق تايوان و منطقة الدفاع الجوي لها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا