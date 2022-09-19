وزارة الدفاع التايوانية: رصد 9 طائرات و5 سفن تابعة للجيش الصيني في "منطقتنا المحيطة"

أعلنت وزارة الدفاع التايوانة عن رصد 9 طائرات و5 سفن تابعة للجيش الصيني، في "منطقتها المجيطة"، اليوم الاثنين.

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وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن "القوات المسلحة راقبت الموقف واستجابت لهذه الأنشطة بطائرات في دورية جوية قتالية، وسفن بحرية، وأنظمة الصواريخ الأرضية".

وقالت إن "4 من الطائرات المكتشفة ("SU-30" /اثنتان- و"JH-7" و"J-16") قد حلقت على الجزء الشرقي من الخط المتوسط ​​لمضيق تايوان و منطقة الدفاع الجوي لها".

المصدر: RT