السفارة الإيرانية في بيروت: الفيول الإيراني جاهز للنقل إلى لبنان عند طلب ذلك

أكدت السفارة الإيرانية في بيروت أن الفيول الإيراني جاهز للنقل إلى لبنان عند طلب ذلك، وفق ما ذكرت قناة "المنار" اللبنانية.

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وأوضحت السفارة الإيرانية في بيروت أن الوفد اللبناني المتواجد في طهران، يجري مباحثات مع المسؤولين المعنيين في وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين، لافتة إلى أن "هناك ثلاثة مواضيع مطروحة على بساط البحث بين الجانبين، وهي الآتية:

- مساعدة لبنان في مجال الفيول وفق ما كان جرى الاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة والمياه في لبنان، وليد فياض.

- إصلاح شبكات الكهرباء.

- بناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية".

وأكدت السفارة الإيرانية أن "السفن المحملة بالفيول الإيراني ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للإبحار باتجاه لبنان والرسو في الميناء الذي يحدده الجانب اللبناني".

المصدر: "المنار"