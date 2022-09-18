رئيس هيئة الأركان الأمريكية يطلب من قواته في أوروبا "الاستعداد" لرد فعل روسيا

حث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، الجيش الأمريكي المتمركز في أوروبا على "الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد" على خلفية الوضع في أوكرانيا.

تصريحات ميلي جاءت خلال زيارة قام بها إلى قاعدة عسكرية في بولندا تضم جنودا أمريكيين.

وقال ميلي: "يتوجب علينا جميعا الحفاظ على درجة عالية من الاستعداد"، مؤكدا أن كلماته لا تشير في رأيه، إلى وجود أي تهديد متزايد.

وأوضح: "في حالة الحرب، لا تعرف ما الذي يمكن حدوثه.. الوضع يمكن أن يتغير ... يجب أن نراقب بعناية رد فعل روسيا على ذلك".

المصدر: تاس