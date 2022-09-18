مولدوفا .. تظاهرات للمطالبة بتنحي الرئيس ومفاوضات مع روسيا

احتشد قرابة 45 ألف شخص في كيشيناو للاحتجاج والمطالبة باستقالة الرئيس مايا ساندو وإجراء انتخابات برلمانية المبكرة، بحسب وكالة ريا نوفوستي.

وقال أحد منظمي الاحتجاجات، والرئيس الفخري لحزب "شور" فاليري كليمينكو، لوكالة ريا نوفوستي، إن"هناك المزيد من المشاركين، ولكنهم منعوا من دخول كيشيناو".

وينظم حزب "شور" المعارض مسيرة احتجاجية في وسط كيشيناو تبدأ الأحد 18 سبتمبر، سوف يتبعها إقامة خبام اعتصام والمرابطة إلى أجل غير مسمى.

المتظاهرون الذين يحملون أعلام مولدوفا نادوا بشعارات "تسقط الحكومة"، "يتغير السيء بالأسوء"، "لا اضطهاد سياسيا للمعارضة" و"نريد أن نعيش" و "لا تدمروا البلاد".

وبدأت المسيرات المناهضة للحكومة في مولدوفا في مايو، وذلك رفضاً للزيادة غير مسبوقة في أسعار الطاقة والغذاء.

ويتهم المحتجون السلطات بعدم القدرة على التعامل مع الأزمة، وينتقدون قيادة البلاد لعدم رغبتها في التفاوض مع موسكو بشأن أسعار الغاز الأكثر ملاءمة.

المصدر: RG