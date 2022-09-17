رئيس دونيتسك: نظام كييف يواصل إظهار نفسه كإرهابي

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن نظام كييف يواصل إظهار نفسه كإرهابي، مشددا على أنه يجب القضاء على الإرهابيين.

وقال بوشيلين: "تواصل أوكرانيا إظهار نفسها على أنها إرهابية، ويجب القضاء على الإرهابيين. وهذا ينطبق أيضا على النظام الأوكراني، لذلك من الإنصاف أن تتغير أساليب ومناهج القوات المتحالفة الآن".

ونفى بوشيلين المعلومات التي تفيد بأن ديبروفا وشوروفو تخضعان لسيطرة القوات الأوكرانية. مؤكدا أن القتال ما زال مستمرا.

المصدر: نوفوستي