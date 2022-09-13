دونيتسك.. القوات الروسية تحبط هجوما لقوات كييف على قرية شوروفو

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين أن الجيش الروسي وقوات الجمهورية أحبطا هجوما لقوات كييف على قرية شوروفو قرب مدينة كراسني ليمان شمالي الجمهورية.

وكتب بوشلين على "تيليغرام": حاولت القوات الأوكرانية اليوم عبور نهر سيفيرسكي دونيتسك لكنها فشلت.

وأضاف أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم مضاد محدود تم صده في منطقة شوروفو، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية المتمركز في سفياتوغورسك تعاني من نقص في الأفراد والذخيرة.

وأكد بوشلين أن الوضع في كراسني ليمان مستقر على الرغم من محاولات قوات كييف "الخروج للاستطلاع"، كما تم منع أي أعمال للقوات الأوكرانية في منطقة يامبول.

المصدر: نوفوستي