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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوجه لبولندا وفرنسا لبحث "تهديدات حزب الله وإيران"

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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوجه لبولندا وفرنسا لبحث
Gettyimages.ru
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أفيف كوخافي سيتوجه الأحد الى بولندا في زيارة رسمية تقوده أيضا إلى فرنسا.

وقال المتحدث الإسرائيلي في بيان أن كوخافي سيبحث مع مسؤولي البلدين ما قال إنها"التحديات الأمنية على الحدود الشمالية"، بالإضافة للملف النووي الإيراني.
وأوضح أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي سيعقد خلال الزيارة إلى بولندا اجتماعات مع كبار المسؤولين في الجيش البولندي، وسيقوم أيضا بجولة في معسكر الإبادة أوشفيتز - بيركيناو ويناقش مسألة "المحرقة".

كما يجري كوخافي مباحثات في فرنسا تتناول "التهديد الإيراني والفروع الإيرانية في الشرق الأوسط ، تسليح حزب الله والتحديات الأمنية على الحدود اللبنانية"، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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