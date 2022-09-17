الكرملين يجيب عن سؤال حول إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عند سؤاله عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، إن كل شيء مذكور في العقيدة النووية لروسيا الاتحادية.

وأضاف بيسكوف في معرض جوابه: "يمكنكم قراءة العقيدة (النووية)، فهناك يوجد كل شيء".

هذا وقد تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، عن محاولات لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا، بما في ذلك على أراضي المنشآت النووية الروسية، وأكد أن الوضع تحت السيطرة.

وشدد بوتين على أن روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع التطورات السلبية.

وأشار أيضا إلى أن موسكو، في الوقت الحالي، ردت بضبط النفس على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية والعمليات الإرهابية، مضيفا أن القوات المسلحة الروسية نفذت مؤخرا (ردا على ذلك)، بضع ضربات حساسة، وهي تعتبر "تحذيرا" لسلطات كييف.

وحذر من أنه إذا استمر تطور الوضع على هذا النحو، فإن روسيا سترد بشكل أكثر صرامة.

المصدر: نوفوستي