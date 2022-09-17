بايدن يهدد بعواقب إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية أو كيميائية تكتيكية في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن روسيا ستتحمل المسؤولية في حال استخدمت أسلحة نووية أو كيميائية تكتيكية في أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" في معرض إجابته عن سؤال حول ما هي العواقب في حال استخدام روسيا أسلحة من هذا النوع: "هل تعتقد أنني سأخبرك إذا كنت أعرف على وجه اليقين ... بالطبع لن أخبرك ... ستكون هناك عواقب. ستصبح (روسيا) منبوذة في العالم أكثر من أي وقت مضى. واعتمادا على حجم ما ستفعله، سنحدد ما سيكون الرد".

وقال بايدن إن استخدام الأسلحة النووية "من شأنه أن يغير وجه الحرب، بطريقة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

تجدر الإشارة إلى الدولة الوحيدة في التاريخ التي استخدمت أسلحة نووية هي الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدمت هذا الأسلحة مرتين في اليابان، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص في هيروشيما، وناكازاكي، وكان المدنيون اليابانيون يشكلون الغالبية العظمى من ضحايا القصف النووي الأمريكي هذا.

المصدر: نوفوستي