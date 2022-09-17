نائب الرئيس الصيني سيحضر جنازة الملكة إليزابيث

قالت وزارة الخارجية الصينية إن وانغ كيشان، نائب الرئيس الصيني ،شي جين بينغ، سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية، بعد خلاف دبلوماسي منع مسؤولين صينيين من زيارة نعش الملكة الراحلة.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في بيان، اليوم السبت: "بناء على دعوة من حكومة المملكة المتحدة، سيحضر وانغ كيشان، الممثل الخاص للرئيس شي جين بينغ، جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام في لندن يوم 19 سبتمبر".

ومن المتوقع أن يحضر جنازة الملكة يوم الاثنين القادم، أكثر من 2000 ضيف في كنيسة وستمنستر أبي.

ويأتي حضور وانغ لمراسم الجنازة بعد منع وفد السفارة الصينية بلندن من القاء نظرة الوداع على جثمان الملكة، وذلك بقرار من رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، وفقا لمصادر برلمانية.

وأثار المنع حفيظة المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الذي قال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إنه يتعين على المملكة المتحدة "أن تدعم المجاملة الدبلوماسية وكرم الضيافة".

وفي وقت سابق، قال ليندسي هويل إنه رفض طلبا للسماح للممثلين الصينيين بدخول قاعة وستمنستر لوداع الملكة، وتساءل أحد المسؤولين البرلمانيين البريطانيين عما إذا كان رؤساء مجلس العموم ومجلس اللوردات يتمتعون بالسلطة الكاملة لمنع الوصول إلى قاعة وستمنستر خلال مناسبات وداع الملكة!!.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما.

وأصبح ابنها البكر الأمير تشارلز ملكا، وأطلق عليه اسم تشارلز الثالث.

المصدر: أ ف ب