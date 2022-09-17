نائب أوكراني سابق: بولندا تريد الاستحواذ على منطقة لفوف الأوكرانية كتعويضات من روسيا

أعلن النائب الأوكراني السابق، إيليا كيفا، أن الرئيس البولندي، أندريه دودا، يريد أن يتلقى من روسيا كتعويضات موافقتها على ضم منطقة لفوف الأوكرانية لبولندا.

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وكتب كيفا في صفحته على "التلغرام": "يرى الرئيس البولندي أنه من الضروري أن يطلب تعويضات عن الحرب العالمية الثانية من روسيا أيضا... وكتعويضات يريد الحصول على منطقة لفوف (الأوكرانية)".

وعبر النائب الأوكراني السابق عن اعتقاده بأن وارسو تبحث عن أي حجة لبداية المفاوضات مع موسكو بشأن مصير الجزء الغربي من أوكرانيا.

وصادق البرلمان البولندي في الأسبوع الجاري بأغلبية من الأصوات على قرار يطالب بتعويضات من ألمانيا بمبلغ نحو 1,3 تريليون دولار. ودعم الرئيس البولندي هذه الفكرة، مضيفا أنه من الضروري توجيه مطالب مماثلة إلى روسيا أيضا.

المصدر: نوفوستي