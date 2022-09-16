فولودين يطالب بتقديم رئيس بولندا للعدالة

حث رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على دراسة تصريحات الرئيس البولندي، أندريه دودا، حول التعويضات من روسيا عن الحرب العالمية الثانية، مطالبا بتقديمه للعدالة.

وكتب فولودين في صفحته على "التلغرام"، اليوم الجمعة: "إن تصريح الرئيس البولندي يعيد بعث الفاشية ويهين ذكرى أجدادنا وأجداد أجدادنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية واستقلال الشعب البولندي.. يجب على الجهات الرقابية دراسة بيان أندريه دودا واتخاذ الإجراءات المناسبة لتقديمه للعدالة".

وأعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أمس الخميس، أنه يؤيد فكرة المطالبة بتعويضات من روسيا.

وكان الساسة البولنديون قد صرحوا أكثر من مرة أنهم يأملون في الحصول على تعويضات ليس فقط من ألمانيا ولكن أيضا من روسيا.

وقبل عدة سنوات أعرب رئيس قسم القانون والعدالة في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، عن رأي مفاده أن موسكو مثل برلين يجب أن تدفع تعويضات إلى وارسو عن الأضرار في الحرب العالمية الثانية. ووصف الجانب الروسي هذا الموقف بأنه محاولة لتشويه التاريخ.

المصدر: نوفوستي