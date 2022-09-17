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تركيا.. غرق 5 مهاجرين قبالة سواحل إزمير

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تركيا.. غرق 5 مهاجرين قبالة سواحل إزمير
أرشيف
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لقي 5 مهاجرين غير شرعيين مصرعهم جراء غرق قارب يقلهم قبالة سواحل منطقة "تشيشمة" في إزمير بغرب تركيا.

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وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان، أن فرقها هرعت لإنقاذ مهاجرين بعدما تلقت بلاغا صباح أمس الجمعة، بغرق قاربهم قبالة سواحل "أوتشبورنون".

وأنقذت الفرق 14 مهاجرا وانتشلت جثث 5 آخرين.

وعلمت الفرق من المهاجرين الذين أنقذتهم أن هناك مهاجرا آخر في عداد المفقودين، وإثر ذلك أطلقت عملية للبحث عنه.

وأوضح البيان أن فرق خفر الساحل تواصل جهود البحث والإنقاذ عبر مروحية وفريق غطس و4 زوارق.

المصدر: الأناضول

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