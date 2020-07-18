تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين إلى 50

قال حاكم إقليم تركي شرق البلاد، اليوم السبت، إن عدد قتلى انقلاب قارب يحمل مهاجرين في بحيرة فان شرق تركيا ارتفع إلى 50 شخصا، بعد 3 أسابيع من عمليات البحث.

وأضاف مكتب حاكم الإقليم أنه تم انتشال 5 جثث من البحيرة اليوم، ما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة إلى 50 شخصا.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد صرح بأن القارب الذي غرق في 27 يونيو يعتقد أنه كان يحمل ما بين 55 و60 مهاجرا.

وأفاد سليمان صويلو بأنه تم اعتقال خمسة أشخاص على صلة بالحادث.

وفي ديسمبر 2019 غرق 7 أشخاص وتم انقاذ 64 آخرين عقب انقلاب قارب في البحيرة كان يحمل مهاجرين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

وتقع بحيرة فان بالقرب من الحدود التركية مع إيران، والتي يعبرها مهاجرون من إيران وأفغانستان وبلدان أخرى بانتظام إلى تركيا قبل التوجه غربا إلى أوروبا.

ووصل أكثر من مليون شخص إلى اليونان عبر تركيا في عامي 2015 و2016، إلا أن الأعداد انخفضت بشكل كبير عقب اتفاق عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والتي وافقت بموجبه أنقرة على وقف تدفق المهاجرين مقابل الحصول على أموال.

المصدر: رويترز