بوتين: قواتنا قصفت مؤخرا مناطق حساسة في أوكرانيا وسنعتبر ذلك مجرد تحذير

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية قصفت مؤخرا بعض المناطق الحساسة على الأراضي الأوكرانية، وأكد أنه سيتم اعتبار ذلك مجرد تحذير.

وأكد بوتين أن الغرب سعى دائما إلى تفكك بلدنا. وبدأ باستخدام كييف لتحقيق هذا الهدف، ومن أجل هذا أطلقنا العملية العسكرية الخاصة. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنشاء جيب معادي لروسيا في أوكرانيا من أجل تهديد موسكو من هذا الاتجاه.

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وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو منع مثل هذا التطور للأحداث.

وتابع: "نفذت القوات الروسية بضع ضربات حساسة، سنعتبر أنها تحذيرية، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن الرد سيكون أكثر جدية".

وأضاف: "الخطة لا تخضع للتعديل، هيئة الأركان العامة تتخذ قرارات عملياتية في سياق العملية، هناك ما يعتبر أساسيا، الهدف الرئيسي هو تحرير إقليم دونباس بأكمله. وسيستمر هذا العمل على الرغم من محاولات الهجوم المضاد من قبل الأوكرانيين".

وأكد بوتين أن روسيا لا تستخدم جيشها بأكمله في أوكرانيا وإنما جزء منه فقط، وهم المتعاقدون.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الهدف النهائي من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو تحرير دونباس بالكامل. ونحن لسنا على عجلة من أمرنا.

المصدر: نوفوستي