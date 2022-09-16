بعثة المراقبة الأممية تخطط لزيارة إيزيوم للتحقق من تصريحات زيلينسكي

أفادت المتحدثة باسم دائرة المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، إليزابيث تروسل، أن بعثة مراقبة حقوق الإنسان بأوكرانيا ستزور مدينة إيزيوم بسبب الأنباء حول العثور على مقابر جماعية بها.

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وقالت تروسل في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة: "رأينا تقارير عن احتمال وجود مقابر جماعية. يتابع زملاؤنا من بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا هذه الأنباء وينوون تنظيم رحلة مراقبة إلى إيزيوم للتحقيق في ملابسات وفاة هؤلاء الأشخاص".

وأشارت إلى أنه من الضروري تحديد أسباب وفاة الضحايا والتوضيح ما إذا كانوا عسكريين أو مدنيين.

وشددت على أنه لا يمكنها حاليا تقديم أي تفاصيل حول موعد الرحلة وقوام المجموعة التي قد تتجه إلى إيزيوم.

وصور الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الخميس، رسالة فيديو باللغة الإنجليزية أعلن فيها عن العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم. وأضاف أن ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية سينقلون إلى هذه المدينة اليوم الجمعة.

المصدر: تاس