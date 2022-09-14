زيلينسكي يزور مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف

زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والتقى قواته التي باشرت قمع المدنيين الموالين لروسيا هناك، تنفيذا لما أعلنه مستشار زيلينسكي.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع قوله: "وصل زيلينسكي إلى إيزيوم اليوم والتقى جنوده، حيث لم يلتق بالمدنيين هناك الذين يتعرضون للقمع والتصفية بتهمة ولائهم لروسيا".

ونشر زيلينسكي على "تيليغرام" صوره مع رئيس مكتبه والقوات الأوكرانية وتظهر الصور أن أكمام سترة زيلينسكي عليها شعار جمجمة وعظام وكتب عليها "أوكرانيا أو الموت"، أحد شعارات الزمر النازية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال عضو إدارة مقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف، إن القوات الأوكرانية تقمع المدنيين في المناطق التي تدخلها في المقاطعة.

وأعلن أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب زيلينسكي مؤخرا في حديث لـ"بي بي سي"، أن عملية تصفية ستجرى في المدينة لتطهيرها من الموالين لروسيا أو حبسهم، حيث لا شفقة على الخونة، ولاسيما معلمو المدارس ورياض الأطفال، ممن يعلمون التاريخ واللغة الروسيين.

المصدر: تاس