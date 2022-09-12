وصول مرتزقة أمريكيين إلى مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف (فيديو)

انتشر فيديو على تطبيق "تيك توك"، يظهر مرتزقة أمريكيين في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

ويظهر في الفيديو مسلحون يقفون أمام لافتة مكتوب عليها "مرحبا بكم في إيزيوم"، وأرفق الفيديو بتعليق: "الأمريكيون الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا دخلوا إيزيوم".

وقال عضو إدارة الأراضي المحررة في مقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف، إن السلطات بدأت في إجلاء السكان عن كوبيانسك وإيزيوم وشيفتشينكوفو وبالاكليا، داعيا السكان للنزوح عن منازلهم في مناطق القتال.

المصدر: نوفوستي