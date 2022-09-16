تشيلي تعتذر لسفير إسرائيل بعد رفض الرئيس تسلم أرواق اعتماده

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن مسؤولي وزارة الخارجية التشيلية، اعتذروا للسفير الإسرائيلي، جيل أرتزيلي، وللحكومة، بعد أن رفض الرئيس غابرييل بوريك، قبول أوراق اعتماد السفير.

وقالت الصحيفة إنه تم تقديم الاعتذار إلى السفير خلال اجتماع عقد في وقت متأخر يوم أمس الخميس، مبينة أن أرتزيلي رد على الاعتذار قائلا: "لقد كان حدثا غير سار بالنسبة لي.. لكن كإسرائيلي ويهودي يمكنني القول إن شعبي مر بأمور أسوأ في الماضي منذ 4 آلاف سنة، وسنتغلب أيضا على هذا الحدث لصالح البلدين".

وكان رئيس تشيلي، رفض قبول أوراق اعتماد السفير بسبب "قتل إسرائيل للأطفال في غزة".

واعتبرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن ما حدث "خرق خطير للبروتوكول الدبلوماسي ويهدد بظلاله على العلاقات بين الجانبين".

المصدر: "جيوزاليم بوست" + RT