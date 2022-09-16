في اللحظة الأخيرة.. رئيس تشيلي يرفض قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد

رفض رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، جيل أرتزيالي، بسبب "قتل إسرائيل للأطفال في غزة".

ورفض بوريك لقاء السفير الإسرائيلي بعد قيام الجيش الإسرائيلي بقتل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما خلال اشتباكات مع مسلحين في الضفة الغربية خلال الليل.

وكان من المقرر أن يقدم السفير أرتزيالي أوراق اعتماده إلى الرئيس بوريك كإجراء شكلي، لكن الحكومة التشيلية أبلغته بإلغاء اللقاء بسبب "قتل إسرائيل للأطفال في غزة".

وذكر موقع "والا" أن أرزيلي كان قد وصل بالفعل إلى مقر إقامة الرئيس التشيلي لحضور مراسم تقديم أوراق الاعتماد.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه "بحسب ما ورد زعم التشيليون أن الرفض لم يكن عقابا لإسرائيل، وأنه تقرر تأجيل الحفل حتى أكتوبر. لكنه لا يزال يعتبر إهانة غير مسبوقة"، معتبرة أن "عدم استقبال السفير الإسرائيلي هو خرق خطير للبروتوكول الدبلوماسي ويهدد بظلاله على العلاقات بين الجانبين".

كما تم استدعاء أرزيلي، الذي استلم منصبه في يوليو، لإجراء محادثات مع وزير خارجية تشيلي يوم أمس الخميس.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"