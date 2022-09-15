جنين.. مقتل فتى فلسطيني برصاصة إسرائيلية استقرت في الرأس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل فتى برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي في كفر دان بمحافظة جنين، ما يرفع عدد القتلى إلى 149، بينهم 34 في جنين.

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وقتل الفتى عدي طراد صلاح (17 عاما)، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة كفر دان بقضاء جنين في الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين في جنين والخليل، وبين قوات الجيش الإسرائيلي.

وأصيب 3 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة كفردان، بينهم الفتى عدي الذي أعلن عن وفاته، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع في الخليل.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة كفر راعي، وأطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب الشبان الفلسطينيين الذين تصدوا للاقتحام.

المصدر: RT