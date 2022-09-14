هجوم مسلح يستهدف حاجزا للجيش الإسرائيلي جنوب غرب جنين في الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام فلسطينية مساء يوم الأربعاء إن إطلاق نار استهدف حاجز دوتان قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن المقاومين تمكنوا من استهداف حاجز دوتان جنوب غرب جنين بوابل من الرصاص وانسحبوا من الموقع بسلام.

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وفي وقت سابق ذكرت مصادر أن مقاومين ألقوا قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب حاجز دوتان.

وارتفعت وتيرة العمليات ضد القوات الإسرائيلية في مدن الضفة، ردا على انتهاكات تل أبيب بحق المواطنين الفلسطينيين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الأربعاء، عن مقتل ضابط إسرائيلي الليلة الماضية على حاجز الجلمة شمالي جنين، جراء اشتباك مسلح مع فلسطينيين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن القوات رصدت اثنين من المسلحين في منطقة التماس بالقرب من الجلمة، فقامت بمحاصرتهما وبدأت محاولة اعتقالهما، فبادر المسلحان إلى فتح النار، ورد الجيش بالمثل.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بـ"استشهاد الشابين قرب حاجز الجلمة شمال جنين فجر اليوم"، لافتة إلى أن "استشهاد الشابين يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 151 شهيدا، بينهم 100 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة".

هذا وأشارت قناة "كان" العبرية إلى أن أحد منفذي العملية عند حاجز الجلمة، هو عنصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عمل منذ فترة قصيرة في جهاز الاستخبارات العسكرية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية