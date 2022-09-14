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تواجد مكثف للقوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمال جنين بعد سماع صوت إطلاق نار بالمكان (فيديو)

تواجد مكثف للقوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمال جنين بعد سماع صوت إطلاق نار بالمكان (فيديو)

أخبار روسيا

تواجد مكثف للقوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمال جنين بعد سماع صوت إطلاق نار بالمكان (فيديو)
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر يوم الأربعاء بتواجد مكثف للقوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمال جنين بعد سماع صوت إطلاق نار بالمكان.

وقال شبكة "قدس" الإخبارية نقلا عن مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة في محيط حاجز الجلمة شمال جنين بعد ورود أنباء عن إطلاق نار في المكان.

وذكر نشطاء أن مروحيات إسرائيلية هبطت في حاجز الجلمة شمال جنين.

كما أفاد آخرون بأن منطقة حاجز الجلمة شمال شهد حركة نشطة لسيارات الإسعاف الإسرائيلية.

يتبع..

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