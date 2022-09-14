تواجد مكثف للقوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمال جنين بعد سماع صوت إطلاق نار بالمكان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر يوم الأربعاء بتواجد مكثف للقوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمال جنين بعد سماع صوت إطلاق نار بالمكان.

وقال شبكة "قدس" الإخبارية نقلا عن مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة في محيط حاجز الجلمة شمال جنين بعد ورود أنباء عن إطلاق نار في المكان.

وذكر نشطاء أن مروحيات إسرائيلية هبطت في حاجز الجلمة شمال جنين.

كما أفاد آخرون بأن منطقة حاجز الجلمة شمال شهد حركة نشطة لسيارات الإسعاف الإسرائيلية.

#شاهد حركة نشطة لاسعافات الاحتلال في منطقة حاجز الجلمة شمال #جنين. pic.twitter.com/9kQyym1fRb — محمد عاطف المصري (@mohammedabuatef) September 14, 2022

شاهد: حتى اللحظة طائرات الاحتلال تهبط في حاجز الجلمة شمال #جنين مع حركة نشطة لسيارات الإسعاف التابعة للاحتلال في المكان. pic.twitter.com/S3QUEqqLrd — محمد مقداد (أبو زياد وعائشة) (@Ill_arrive) September 14, 2022

مصادر محلية: طائرات الاحتلال نقلت إصابات لمستشفى "رمبام في حيفا من حاجز الجلمة شمال جنين.#متابعة#شاهد هبوط طائرات الاحتلال في حاجز الجلمة شمال جنين. pic.twitter.com/UbmTZpbnEa — محمد مقداد (أبو زياد وعائشة) (@Ill_arrive) September 14, 2022

مراسل القناة 12 الإسرائيلية نير ديفوري:

تبادل لإطلاق النار بين قوة للجيش الإسرائيلي ومسلحين شمالي جنين.#متابعة

حركة نشطة لاسعافات الاحتلال في منطقة حاجز الجلمة شمال جنين. pic.twitter.com/F2VjQHWw91 — محمد مقداد (أبو زياد وعائشة) (@Ill_arrive) September 14, 2022

يتبع..