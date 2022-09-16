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أردوغان: لو حضر الأسد إلى سمرقند لكنت التقيته

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أردوغان: لو حضر الأسد إلى سمرقند لكنت التقيته
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو أن الأخير حضر هناك، وفق ما ذكرته صحيفة حريت التركية.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن الرئيس التركي في وقت سابق أثناء لقائه مع أعضاء في حزب العدالة والتنيمة قوله: " كنت أود لو يأتي الأسد إلى أوزبكستان، لكنت التقيته، لكنه لا يستطيع الحضور.. سوريا ستنقسم بسببه وبسبب سلوكه. لقد حارب المعارضة لحماية سلطته".

وأضاف أردوغان: "من المؤسف أنه (الأسد) لن يتمكن من القدوم إلى أوزبكستان. كنت سألتقي به وأقول له هذا في وجهه".

المصدر: تاس، حرييت

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