قرغيزستان وطاجيكستان تتبادلان إطلاق النار على كامل المناطق الحدودية

قال المكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي القيرغيزية، اليوم الجمعة، إن الجيش الطاجيكي بدأ إطلاق النار على مواقع حرس الحدود القيرغيزي في عدة أماكن في وقت واحد.

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وجاء في بيان صدر عنه: "في الساعة 6 صباحا (00:00 بتوقيت غرينتش)، بدأ الجانب الطاجيكي في إطلاق الأسلحة الخفيفة والأسلحة الجماعية على نقاط التفتيش الحدودية في قيرغيزستان ومواقع الجانب القيرغيزي بالقرب من مناطق إيك".

قال المتحدث باسم المكتب: "في الساعة 6:30 صباحا، بدأ الطاجيك في إطلاق قذائف الهاون على نقطة تفتيش كوك طاش الحدودية لوحدة حرس الحدود في منطقة باتكين".

وأضاف أن الجانب الطاجيكي أطلق النار أيضا على البؤرة الحدودية القيرغيزية سمرقندك.

وتابع أنه حتى الساعة 7:00 صباحا اليوم الجمعة لا يزال الوضع على الحدود القيرغيزية الطاجيكية متوترا، مشيرا إلى أن وحدات حرس الحدود القيرغيزية المتمركزة هناك في حالة تأهب. وقال: "تبذل خدمة حرس الحدود كل الجهود لتحقيق الاستقرار في الوضع ومنع تصعيد الصراع".

وأعلنت إدارة منطقة باتكين القرغيزية إطلاق عملية إجلاء المدنيين من المناطق الحدودية مع طاجيكستان التي تستمر فيها المواجهات بين عسكريي البلدين.

من جانبها أعلنت لجنة الأمن القومي الطاجيكي أن حراس الحدود القرغيزيين قصفوا نقطة تفتيش دوشانبه الطاجيكية باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وجاء في بيان صدر عنها: "شن جنود قيرغيزستان باستخدام الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون هجوما مسلحا على التجمعات السكنية خوجاي ألو، وكومازور، وسورخ، وسومونيون، وكولكند في قرية شوركوه بمدينة إسفارا، وكذلك خستيفارز وأوفتشيكالاتشا بوبوجون بمنطقة جافوروف".

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي