دوشنبه: مقتل شخص وجرح اثنين إثر قصف قرغيزستان للحدود مع طاجيكستان

أفادت دائرة الحدود في طاجيكستان بمصرع شخص وإصابة اثنين في قصف قرغيزي للحدود مع طاجيكستان، بعد أن قامت مفرزة طاجيكية باتخاذ مواقع قتالية على جزء غير موصوف من الحدود.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، حيث تابعت الوكالة أن الاشتباكات سرعان ما توقفت، وأفاد الجانب الطاجيكي بمصرع أحد حرس الحدود لديه، وإصابة اثنين خلال الهجوم بقذائف الهاون من قرغيزستان، حيث قال المصدر: "نتيجة لهجوم بقذائف المورتر على مركز كيخ الحدودي من جانب قوات حرس الحدود القرغيزيين، قتل أحد حرس الحدود الطاجيكيين، وجرح اثنان، نقلا إلى المستشفى المركزي في مدينة إيسفارا".

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وكان حرس الحدود في مركز بولاكبوشي الحدودي، التابع لمفرزة باتكين الحدودية في قرغيزستان قد أطلق النار في تمام الساعة 07:15 بتوقيت موسكو 4 طلقات من قذيفة هاون في اتجاه مركز كيخ الحدودي في مفرزة حدود إيسفارا بطاجيكستان، دون أي سبب. وأضاف البيان أن الجانب القرغيزي "أطلق النيران باستخدام البنادق الهجومية والرشاشات وأسلحة نارية أخرى، دون أي سبب".

تجدر الإشارة إلى أن قرغيزستان نقلت قوات ومعدات عسكرية إضافية إلى هذه المنطقة، ما دفع حرس الحدود الطاجيك إلى إطلاق النار باتجاه المهاجمين. ويقول البيان كذلك: "من أجل استقرار الوضع وتوضيح أسباب الأعمال المستهترة لقوات الحدود في الدولة المجاورة، تجري الآن مفاوضات بين ممثلي الحدود من الجانبين".

المصدر: نوفوستي