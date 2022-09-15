غانتس: الاتفاق النووي مع إيران في غرفة الطوارئ

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية في "غرفة الطوارئ"، ومن غير المرجح أن يتم إحياؤه قريبا.

وخلال مشاركته في مؤتمر معهد مكافحة الإرهاب في جامعة رايشمان بمدينة هرتسليا، قال غانتس: "يبدو أن الاتفاق النووي مع إيران في غرفة الطوارئ. أعتقد أن الضغط يجب أن يستمر. إذا كان هناك اتفاق فيجب أن يكون بموجب صفقة أفضل".

ويأتي تصريح غانتس بعد يوم من إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران قد وصلت إلى "طريق مسدود".

وكانت إسرائيل أعلنت عن تأييدها لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اعتبر الاتفاق محدودا للغاية، ووقف ترامب فيما بعد ضد سعي إدارة الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي.

المصدر: i24news + RT