 
مباشر

بلجيكا.. ضبط عصابة هرّبت البشر بطائرات خاصة

أخبار العالم

بلجيكا.. ضبط عصابة هرّبت البشر بطائرات خاصة
Gettyimages.ru
الشرطة الاتحادية البلجيكية تعلن ضبط عصابة تهرب البشر باستخدام طائرات خاصة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tsz4

أعلنت الشرطة الاتحادية البلجيكية يوم الأربعاء ضبط عصابة استخدمت طائرات خاصة لتهريب الأفراد إلى أوروبا بجوازات سفر مزورة.

وشارك في العملية عناصر شرطة من بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والنمسا والولايات المتحدة، وقد انتهت أمس بضبط طائرتين ومبلغ كبير من المال ووثائق مزورة، فضلا عن اعتقال خمسة أشخاص.

ووجهت السلطات إلى المعتقلين تهمة تهريب البشر وغسل أموال والمشاركة في منظمة إجرامية والتزوير.

وأوضحت الشرطة البلجيكية أنه تم تهرب البشر في خمس مناسبات على الأقل من تركيا في طائرات خاصة باستخدام جوازات سفر مزورة، والسماح لهم بطلب اللجوء في العديد من الدول الأوروبية عند وصولهم إليها.

كما تم توجيه اتهامات للمشتبه فيهم بامتلاك شيكات مزورة والاحتيال على فنادق وشركات طيران.

المصدر: د ب أ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا