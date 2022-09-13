تركيا واليونان تخوضان مناورات مشتركة للناتو

وسط تصاعد الحرب الكلامية بين تركيا واليونان في إطار نزاع بحري إيجه والمتوسط، التقت قوات البلدين الثلاثاء في مناورات بحرية سنوية لحلف الناتو قبالة الساحل الغربي لتركيا.

والجارتان والمتنافستان الإقليميان تاريخيا، هما من بين 12 عضوا في الناتو يشاركون في مناورات "ديناميك مارينر - مافي بالينا 22" قبالة الساحل الغربي لتركيا.

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وأعلن الناتو عن بدء التدريبات المشتركة من قاعدة أكساز البحرية بالقرب من منتجع مرماريس المتوسطي، وتستمر المناورات الحربية حتى 22 سبتمبر.

وساءت العلاقات بين تركيا واليونان مؤخرا، فقد أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديدا مبطنا بالغزو قبل أسبوع، عندما قال إن تركيا قد "تأتي فجأة ذات ليلة" ردا على التهديدات اليونانية المتصورة.

ولدى الجارتين نزاعات منذ عقود حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك المطالبات الإقليمية في بحر إيجة والبحر المتوسط والخلافات حول حدود المجال الجوي، ووصل البلدان إلى شفا الحرب ثلاث مرات في نصف القرن الماضي.

وتؤكد أنقرة أن اليونان تنتهك الاتفاقات الدولية من خلال عسكرة الجزر القريبة من ساحلها، معتبرة أن السيادة اليونانية يمكن أن تكون محل نزاع إذا استمرت الانتهاكات المزعومة، كما اتهمت الدفاعات الجوية اليونانية باعتراض الطائرات المقاتلة التركية خلال مناورات الناتو.

وشكت اليونان من خطاب تركيا أمام حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتقول أثينا إنها بحاجة للدفاع عن جزرها الشرقية ضد جارتها الأكبر والأقوى عسكريا.

كما اتهمت الجيش التركي بخرق متكرر للأجواء والمياه اليونانية.

المصدر: أ ب