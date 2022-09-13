وزير الدفاع التركي يوجه رسالة إلى اليونان

دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليونان إلى عدم الانجرار وراء تحريض الدول الأخرى وتكرار أخطاء الماضي.

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وردا على أسئلة الصحفيين حول "الاستفزازات اليونانية التي تزايدت في الآونة الأخيرة ضد تركيا"، توجه أكار إلى اليونانيين قائلا: "استخلصوا دروسا من التاريخ ولا تخوضوا مغامرات جديدة، لقد رأيت في التاريخ أن هذه الاستفزازات ليست لصالحكم..لا تكرروا نفس الشيء".

وشدد أكار على أن "تركيا تواصل مساعيها لحل كافة الخلافات مع اليونان بالطرق السلمية والدبلوماسية وتتعامل مع تصرفات أثينا بصبر"، موضحا أن "اليونان تواصل زيادة التوتر عبر بعض الإجراءات والخطابات الاستفزازية، رغم النوايا الحسنة التي تبديها تركيا".

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن "اليونان تحاول حشد جهات دولية ضد تركيا عبر الأكاذيب والافتراءات، وتسعى لاستغلال أي حدث من أجل تحقيق مصالحها"ـ واصفا تتبع اليونان للمقاتلات التركية عبر منظومة الدفاع الجوية الروسية "إس300"، بـ"العمل العدائي الذي يتعارض مع مبدأ حسن الجوار وروح التحالف في الناتو".

المصدر: "الأناضول"