لابيد: تمكنا من تعطيل إحياء الاتفاق النووي مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن تل أبيب تمكنت من تعطيل إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال لابيد في تصريح: "سأقولها بطريقة حذرة، لقد تمكنا من وقف التوصل الاتفاق النووي مع إيران".

🔴 BREAKING: Israeli Prime Minister Yair #Lapid says Israel has managed to stop the potential nuclear agreement with #Iran



'I'll say it in a cautious way, we managed to stop the nuclear deal with Iran' — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 13, 2022

وكان لابيد أعلن قبل أيام أن إسرائيل تدير حملة سياسية "ناجحة" لوقف الاتفاق النووي مع إيران للحيلولة دون رفع العقوبات الاقتصادية عنها، مشيرا إلى أن "الأمر لم ينته بعد، إنه طريق طويل، لكن هناك علامات مشجعة".

ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران وواشنطن و5 دول أخرى في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو 2018.

المصدر: i24news + RT