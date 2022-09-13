بينس: لم أكن خائفا يوم اقتحام الكابيتول

كشف نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس، أنه كان غاضبا لكنه لم يكن خائفا يوم 6 يناير 2021، عندما اقتحم "مشاغبون" مبنى الكابيتول ودعوا إلى شنقه.

وفي كتاب جديد له بعنوان "ساعدني يا الله"، يفصل بينس الغضب الذي شعر به على الرغم من التهديد الذي واجهه يومها، وكتب على الغلاف الخلفي للكتاب: "لقد كنت غاضبا مما رأيته، ومن تدنيس ديمقراطيتنا وإهانة الملايين من أنصارنا، الذين لن يفعلوا مثل هذا الشيء أبدا هنا أو في أي مكان آخر".

وأكد قائلا: "لم أكن خائفا، بل كنت غاضبا".

وحسب موقع "أكسيوس" فإن الفصلين الأخيرين من كتاب بينس، يركزان على أحداث الشغب في الكابيتول بينما يفصل الباقي رحلة بينس كمسيحي، وكيف رأى دوره كنائب للرئيس ومجالات السياسة التي ساعد فيها في منصبه مثل الإجهاض والأمن القومي.

يذكر أن بينس كان أحد الأهداف الرئيسية خلال أعمال الشغب بعد أن رفض الموافقة على فكرة الرئيس السابق دونالد ترامب بأن نائب الرئيس ليس مضطرا للتصديق على أصوات الهيئة الانتخابية. وأدى رفض بينس للموافقة على خطة ترامب وإدانته لأعمال الشغب منذ ذلك الحين إلى إحداث تأثير قوي في علاقته مع ترامب.

المصدر: The Hill