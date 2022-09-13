قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إنه يجب على السلطات في واشنطن، أن تتذكر كيف قامت مجموعة من النسوة الأمريكيات بتقبيل أيدي البحارة الروس عام 1863.

وأشار باتروشيف، خلال زيارته لمدرسة عسكرية في كيميروفو، إلى أن روسيا دعمت واشنطن خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وأرسلت مجموعتين من الطرادات البحرية إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "واستقبل الأمريكيون طواقم هذه السفن بكل ترحيب، حتى أن النساء هناك قبلن أيدي البحارة الروس، وكتبت الصحف المحلية عن هذا ... ولكن سلطات واشنطن المهووسة بالروسفوبيا، تفضل ألا تتذكر ذلك في الوقت الراهن".

المصدر: riafan.ru