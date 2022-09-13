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الإليزيه: فرنسا ستعرض المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان على مجلس الأمن الدولي

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الإليزيه: فرنسا ستعرض المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان على مجلس الأمن الدولي
AFP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلن الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستعرض المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان على مجلس الأمن الدولي.

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باشينيان: 49 قتيلا في أرمينيا جراء القصف الأذربيجاني حتى الآن

وقال الإليزيه بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الأرمنية نيكول باشينيان: "ستعرض فرنسا الوضع على مجلس الأمن الدولي الذي تتولى رئاسته حاليا".

وكان باشينيان قد أعلن أن خسائر أرمينيا نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان بلغت 49 قتيلا، مضيفا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

المصدر: "فرانس برس"

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